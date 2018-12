Wat is vrijheid? Een persoonlijk gesprek met Defensie-staatssecretaris Barbara Visser

Na tientallen jaren bezuinigen wordt er weer geïnvesteerd in tanks en gevechtsvliegtuigen. Er zijn volgens het kabinet miljarden nodig om het hoofd te bieden aan de steeds grotere dreiging uit met name Rusland.

Het probleem is dat Defensie al jaren kampt met schandalen rond ondeugdelijk materieel, giftige verf en ongewenste intimiteiten. Verantwoordelijk voor het personeelsbeleid is staatssecretaris Barbara Visser. Zij moet een organisatie veranderen die van nature gesloten is.

Visser maakte zelf van dichtbij mee wat oorlog betekent. Op driejarige leeftijd verhuisde ze met haar ouders vanuit Kroatië in voormalig Joegoslavië naar Nederland. Als in haar geboorteland de burgeroorlog uitbreekt, verliest haar achtergebleven familie vrijwel alles. Dat heeft veel impact.

Tijd voor een goed gesprek met een vrouw die van nabij ondervond wat oorlog betekent.