Feest is het niet voor iedereen met Kerst: zo kan het ook

Bingo dansant

Chris en Loes zijn twee vriendinnen die allebei in seniorenflat 'De Boog' in de Rotterdamse volkswijk Oud-Mathenesse wonen. Om wat gezelligheid in de flat te creëren hebben zij bingo dansant mét koud buffet georganiseerd in de kantine van hun flat.

"Voor de ouderen is dit heel belangrijk, mensen hier durven hier 's avonds niet meer over straat, die kijken uit naar de bingo. Ik denk dat december de moeilijkste maand is voor de meeste mensen die alleen zitten en niemand om zich heen hebben. Mensen kijken uit naar de bingo, anders vereenzamen ze ook heel erg."