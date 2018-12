De uitzending van 22 december

Een alternatieve Kerst

Het is bijna Kerst. The most wonderfull time of the year. Volgens sommigen tenminste. Mensen die genieten van de Kersthits, de lichtjes, de uitgebreide diners, en vooral van de aanwezigheid van familie en vrienden. Maar anderen hebben er niets mee. Die ervaren het als opgelegde gezelligheid, die veel stress met zich meebrengt. En er zijn mensen die zich juist in deze tijd extra eenzaam voelen. Hoe brengen deze mensen de dagen rond Kerst door? En wat kunt u doen als u er als een berg tegenop ziet?