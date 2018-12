Tips van de energiecoach maken een groot verschil

Door de klimaattransitie gaat de energierekening de komende jaren fors omhoog. Maar veel minima kunnen nu gas en licht al nauwelijks betalen. Energiecoach Klaas Hofman komt bij de mensen thuis en geeft tips: hoe kun je geld besparen?

In Leeuwarden wonen duizenden mensen die hun energie rekening niet of nauwelijks kunnen betalen. Bij Wendy Postma, een alleenstaande moeder, heeft Klaas gezorgd dat de woning is geïsoleerd.

De tips die Klaas als energiecoach geeft, lijken simpel. Maar voor veel mensen die van weinig geld moeten rondkomen, maken ze een groot verschil.