Nieuwsuur buiten z'n bubbel: een jaaroverzicht met YouTubers

Kalvijn

Kelvin Boerma (22) heeft met zijn YouTube-kanaal Kalvijn sinds vorige week meer dan een miljoen abonnees. Hij neemt anderen, maar vooral zichzelf, vaak op de hak.

Daarnaast bedenkt hij originele formats en maakt muziekvideo's. Hij heeft een eigen bedrijf en heeft tien mensen in dienst. En o ja, Kelvin is dol op rode paprika's.

YousTube

YousToub (23) werd geboren als Youssef Koukouh. Hij heeft flink wat volgers op op YouTube (250.000), Facebook (155.000) en Instagram (173.000 volgers). "Of het adverteerders iets uitmaakt wat de afkomst is van mijn volgers? Nee. Het enige dat ze willen weten is: hoeveel zijn het er?"

Verder is Youssef dj bij radiozender FunX en een van de presentators van de YouTube-zender #First op Ziggo. De gemeente Den Haag betrekt YousToub bij op jongeren gerichte projecten.

Véras

Ook Véras Fawaz presenteert bij #First. Hij begon als YouTuber, maar is inmiddels ook regisseur en ontwerper. Dit jaar begon hij ook een carrière in de muziek.

Afgelopen maand stond hij op het podium in de 013 (Tilburg), Tivoli (Utrecht) en Paradiso (Amsterdam). Fun detail: Véras heeft ook een eigen kledinglijn.