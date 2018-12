Ook Nederland bezorgd over drone-gevaar: 'Het is kostbaar speelgoed'

Op de Londense luchthaven Gatwick kwam het vliegverkeer vandaag langzaam op gang. Gisteren was het compleet ontregeld door drones, die gevaar opleverden voor opstijgende en dalende vliegtuigen. Luchtvaartdeskundigen In Nederland keken bezorgd naar de chaos die ontstond.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) telde in 2017 bijna 50 incidenten met drones in de buurt van vliegtuigen. In januari houdt de Tweede Kamer een ronde-tafelbijeenkomst over drones.

"Er is regelgeving die drones gescheiden moet houden van het overige vliegverkeer, om incidenten en ongevallen te voorkomen," schrijft de inspectie. "De ILT verstrekt vergunningen voor het beroepsmatig gebruik van drones en houdt hier toezicht op. Daarnaast analyseert en rapporteert het ABL (Analysebureau Luchtvaartvoorvallen) gemelde voorvallen."

Dat aantal meldingen liep de afgelopen jaren sterk op: van 6 in 2015 naar 42 in 2016 en 48 in 2017. In 2018 lijkt zich een daling af te tekenen: tot nu toe werden er 30 incidenten geregistreerd.