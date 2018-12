De uitzending van 20 december

Moord 16-jarige Humeyra was vlak voor politieafspraak over stalking

Het 16-jarige meisje Humeyra, dat gisteren op school in Rotterdam werd doodgeschoten had een afspraak met de politie om te praten over stalking door de verdachte. Ze zou daar gistermiddag heen gaan, maar werd vlak daarvoor vermoord.

In de studio praten we verder over dit soort gevallen van stalking en ernstig geweld van mannen gericht tegen hun ex-vrouw of -vriendin. Dat doen we met Renée Römkens, bijzonder hoogleraar gendergerelateerd geweld.