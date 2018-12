Staatssecretaris Barbara Visser: 'Defensie heeft 7 miljard euro extra nodig'

Visser maakte zelf van dichtbij mee wat oorlog betekent. Op driejarige leeftijd verhuist ze met haar ouders vanuit Kroatië in voormalig Joegoslavië naar Nederland. Als in haar geboorteland de burgeroorlog uitbreekt, verliest haar achtergebleven familie vrijwel alles. Dat heeft veel impact.

"Het is gek om te zien dat mensen die de ene dag je vrienden zijn, of zelfs familie, je de andere dag haten vanwege je geloof. Het is bepalend voor hoe ik in het leven sta. Je realiseert je heel goed dat je in één moment alles kunt kwijtraken en dat vrijheid echt niet vanzelfsprekend is."

Nu Visser ruim een jaar staatssecretaris is, spreekt ze met Nieuwsuur onder andere over de jarenlange bezuinigingen, de uitgeklede organisatie die ze aantrof en over de cultuurproblemen en grensoverschrijdend gedrag bij Defensie. Het zal een lang traject zijn om de problemen op te lossen, schat ze in.

Vanavond is er in de Tweede Kamer een algemeen overleg over dit onderwerp. Visser komt dan met een beleidsreactie op het eindrapport van de commissie-Giebels, die kritische vragen opwerpt over de sociale veiligheid bij Defensie.

Wat verdient een militair die wordt uitgezonden en daar levensgevaarlijk werk moet doen? We legden de vraag voor aan Visser.