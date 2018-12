Niks zondagse dienst: in de 'huis-tuin-en-keukenkerk' eet je gewoon pizza

Predikant Bettelies Westerbeek van 'Geloven in Moerwijk' is niet somber over de cijfers over de ontkerkelijking. "Ontkerkelijking is natuurlijk ook een bepaalde manier van kijken naar wat er gebeurt. Als ik mensen hier in de buurt spreek, merk ik dat iedereen wel érgens in gelooft."

Dat mensen niet op zondag naar de kerk gaan, zegt niet veel over hun geloof, vindt zij. "En als ik zie hoe fijn mensen het vinden om mee te doen met de dingen die wij organiseren en hoeveel behoefte daaraan is, dan ben ik daar niet somber over. Ons geloof heeft toekomst."