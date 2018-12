De uitzending van 19 december

De experimentele kerk: toekomst van het Christendom?

De Nederlandse kerken lopen razendsnel leeg. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau, dat vandaag is gepresenteerd. In Nieuwsuur praten we erover met SCP-directeur Kim Putters.

Ook vanavond: het laatste deel van onze serie over christenen in Nederland. Vandaag kijken we naar de toekomst. De traditionele kerk verliest steeds meer terrein, maar overal in het land wordt geƫxperimenteerd met nieuwe vormen. Zoals in Den Haag, waar gelovigen pizza's bakken met de buurt .