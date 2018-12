Wel of geen vakantievliegveld in de polder?

De minister is teleurgesteld over de reactie uit Brussel. "De signalen waren anders dus ik had graag een andere reactie van ze gekregen", zegt ze. "Het is een lastige puzzel, maar ik ga nu kijken hoe we het kunnen oplossen. Onze gemaakte afspraken blijven het doel, ik studeer op een oplossing." Of Lelystad in 2020 wel open kan gaan, kan de minister niet zeggen. "Daar doen we onze uiterste best voor."

Voor een meerderheid in de Tweede Kamer zijn het aantrekken van nieuwe vluchten op Lelystad Airport absoluut onbespreekbaar. CDA-leider Sybrand Buma heeft al laten weten dat daar voor zijn partij geen sprake van kan zijn. "Een andere invulling van Lelystad Airport is niet aan de orde. Lelystad moet een overloop zijn voor Schiphol."

Afspraak

Coalitiepartijen D66 en de ChristenUnie wachten af waarmee de minister vanavond komt. "Lelystad als vakantieluchthaven is de afspraak, de minister moet dat gewoon goed organiseren samen met de Europese Commissie", zegt D66-fractievoorzitter Rob Jetten. Kamerlid Eppo Bruins van de ChristenUnie: "Zorgvuldigheid gaat boven snelheid, maar Lelystad is echt bedoeld als overloopluchthaven om ruimte te creƫren op Schiphol."

Als Lelystad niet open kan, moet dan Schiphol meer ruimte krijgen om te groeien? Buma vindt dat de luchtvaart in Nederland, met een groeiende economie en groeiende bevolking, als geheel bekeken moet worden. "Maar de afspraak is Lelystad als overloop voor Schiphol en geen autonome groei voor Lelystad, en dat blijft het wat het CDA betreft."