De uitzending van 18 december

Wat houden christelijke normen en waarden in?

Aan de vooravond van Kerst verdiepen we ons in de positie van christenen in Nederland. Voor de zesdelige serie 'De Onderstroom' sprak verslaggever Jan Eikelboom (zelf domineeszoon) met dominees, kerkgangers, de nieuwe bisschop van Roermond en bezocht hij kerken van diverse pluimage.

In de aflevering van vandaag staan de christelijke normen en waarden centraal. In de politiek gaat het daar nogal eens over, maar wat zijn die normen en waarden volgens christenen zelf?