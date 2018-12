'Het christendom is niet nationalistisch, je kijkt juist over de grenzen heen'

Iedere dinsdagochtend zijn illegalen welkom bij de protestantse kerk in Drachten. Op het inloopspreekuur van de vluchtelingenwerkgroep kunnen ze terecht voor een luisterend oor, advies en een keer per maand een beetje leefgeld. Voor de leden van de werkgroep is het niet meer dan vanzelfsprekend dat ze dit doen.

"Het belangrijkste christelijke gebod is dat je God boven alles zult liefhebben en je naasten als jezelf, daar komt die drive vandaan", zegt voorzitter Harm Klein Ikkink. "En in het oude testament wordt verschillende keren gezegd dat we ons moeten bekommeren om het lot van de wees, de weduwe en de vreemdeling."

De vluchtelingenproblematiek staat nadrukkelijk op de agenda van de protestantse kerk in Nederland. Nogal wat christenen hebben moeite met het harde vreemdelingenbeleid van dit kabinet. Met name binnen de ChristenUnie en aan de linkerflank van het CDA ziet men in de Bijbel juist een aansporing om vluchtelingen te helpen.

In Den Haag is er bijvoorbeeld een estafettedienst aan de gang om de uitzetting te voorkomen van een Armeens gezin. Ook in Drachten is men vanuit de Bijbel met het lot van vluchtelingen begaan.