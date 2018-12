De uitzending van 17 december

Het Nederlandse klimaatbeleid: komt het er nog van?

Gaat het de regeringspartijen lukken om met klimaatmaatregelen te komen voor burgers en bedrijven? En zal er snel een ambitieus klimaat- en energieakkoord liggen, zoals aangekondigd bij de start van dit kabinet? Of blijft het Nederlandse klimaatbeleid vooral de aankondiging van maatregelen?

Vandaag is het weer tijd voor het zogenaamde cockpitoverleg. Daarin bespreken bewindslieden, fractievoorzitters en klimaatwoordvoerders uit de coalitie hoe ze het voorlopige Klimaatakkoord van afgelopen zomer om kunnen zetten in een definitief akkoord. Het streven is om daar 21 december mee klaar te zijn. Vanavond het laatste nieuws van het klimaatfront.