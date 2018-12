Rijksmuseum meest bezochte museum van 2018

Het Rijksmuseum is het best bezochte museum van 2018. De tweede plek is voor het Van Gogh Museum. Nieuwsuur vroeg de best bezochte musea van 2017 om hun cijfers, en stelde een top vijf voor 2018 samen.

Het Rijksmuseum kan nog wel meer bezoekers aan, denkt directeur Taco Dibbits. "Het mooie is dat er bijna nooit een rij staat voor het Rijksmuseum."

Dat is anders in het Anne Frank Huis, dat op de derde plaats staat. "Het is hier aangenaam druk", zegt Ronald Leopold, algemeen directeur Anne Frank Stichting. "Wij denken wel dat de grens langzaam in zicht komt wat betreft het aantal bezoekers. Die grens, verwachten we, zal rond de 1,3 miljoen bezoekers per jaar liggen."

Op de vierde plek staat het Stedelijk Museum. De vijfde plaats is voor het NEMO Science Museum.