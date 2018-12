De uitzending van 16 december

Verslag vanuit 'bootvluchtelingeneiland' Manus

Australiƫ voert een keihard asielbeleid ten opzichte van zogenaamde 'bootvluchtelingen'. Boten op zee worden onderschept en teruggestuurd richting Indonesiƫ, of migranten worden overgebracht naar twee eilanden: Nauru (Stille Oceaan) en Manus Island (Papoea Nieuw-Guinea). In ruil voor de opvang krijgen de eilanden geld van Australiƫ.

Correspondent Saskia Dekkers was op Manus Island. Eerder is het vrijwel geen journalist gelukt om het eiland te bezoeken. Dekkers sprak onder andere twee gedetineerden. Vanavond in Nieuwsuur de reportage.