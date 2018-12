Britse parlementsleden over een rumoerige brexit-week

Premier May stelde deze week de stemming over haar brexit-deal uit, overleefde een motie van wantrouwen van haar partijgenoten, en kreeg weinig boter bij de vis van haar Europese collega's. May blijft vechten voor haar brexit-deal in Groot-Brittanniƫ.

We spreken met twee parlementsleden uit het Britse Lagerhuis over de afgelopen week enover hoe het verder moet met de brexit. Andrew Rosindell (Conservatieven) en voorzitter van de Lagerhuiscommissie voor brexit-zaken Hilary Benn (Labour). Beide zijn tegen de deal van May, maar ze willen allebei een hele andere kant op.