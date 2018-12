De uitzending van 15 december

Steeds meer migranten-Christenen

In de serie De Onderstroom trekken we het land in om te kijken wat er buiten het nieuws om gebeurt. In de aanloop naar kerst staan we stil bij de positie van christenen in ons land.

Die komen in toenemende mate uit het buitenland. Ruim 1 miljoen christen-migranten wonen er inmiddels in Nederland. Toch is het een groep waar je nauwelijks iets over hoort.