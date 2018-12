De uitzending van 14 december

Tjeenk Willink probeert de democratische rechtsorde te redden

In zijn boek Groter denken, Kleiner doen buigt Herman Tjeenk Willink, voormalig vicepresident van de Raad van State, zich over de democratische rechtsorde. Die hebben we volgens hem verwaarloosd. "Terwijl dat het fundament is van onze samenleving", zegt Tjeenk Willink. Hij waarschuwt voor een verdere uitholling van de democratische rechtsorde en pleit voor meer vertrouwen tussen overheid en burgers.

We woonden zijn boekpresentatie bij en spraken met Tjeenk Willink en de mensen die hij in zijn boek aanspreekt over zijn idee├źn.