'Tekort aan laadpunten voor elektrische auto's verwacht deze winter'

In Amsterdam en omgeving komt er deze winter een tekort aan laadstations voor elektrische auto's. Dat voorspelt Bart Lubbers van Fastned, het bedrijf achter de Nederlandse snellaadstations.

"In de winter gebruik je meer stroom en kan je minder snel laden. Dan wordt het dus drukker bij de laadstations. Ondertussen groeit het aantal elektrische auto's best hard, het verdubbelt elk jaar. Dus wij verwachten dat er deze winter een tekort is aan laadinfrastructuur in Amsterdam en omgeving."

In deze serie onderzoekt econoom Mathijs Bouman de toekomst van elektrisch rijden. Hij stapt zelf over op een elektrische auto en spreekt pioniers en experts. In de derde aflevering: de overheid wil dat er in 2030 twee miljoen elektrische auto's rondrijden in Nederland. Is dat haalbaar?