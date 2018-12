De uitzending van 13 december

Zal de EU May tegemoet komen?

De Britse premier Theresa May overleefde gisteravond de vertrouwensstemming in de parlementsfractie van haar Conservatieve Partij. Vandaag is een Europese top in Brussel. May zal daar proberen om bij regeringsleiders nog iets los te peuteren. Eerder zeiden Brussel en de andere EU-landen dat ze niet bereid zijn om opnieuw te gaan onderhandelen. De boodschap van de EU was helder: 'Take it or leave it'.