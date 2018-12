De laatste levensfase: 'Goed sterven is ook belangrijk'

De afgelopen jaren wordt een intensief maatschappelijk debat gevoerd over de vraag of patiënten niet te lang worden doorbehandeld: mag de patiënt nog sterven? Ook het kabinet stelde zich al eens de vraag: moet alles wat kan? De medische vooruitgang lijkt de dood soms voor de voeten te lopen.

In 2013 zond Nieuwsuur een vierluik uit over de medische besluitvorming in de spreekkamer. Artsen, patiënten en familieleden komen daarin uitgebreid aan het woord. Tegen welke dilemma's lopen ze aan? Wat is goede zorg als genezing niet meer mogelijk is? Wie bepaalt of er nog wordt doorbehandeld?

De serie over de laatste levensfase geeft een inkijkje in de dagelijkse praktijk van een huisartsenpraktijk, een ziekenhuis, een verpleeghuis en een hospice. Hieronder staat de aflevering over het ziekenhuis, klik hier voor een overzicht van alle afleveringen.