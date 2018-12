De uitzending van 12 december

Premier May strijdt voor haar positie én de brexit

De Conservatieven in het Britse parlement zullen later vandaag stemmen over de positie van de Britse premier Theresa May. Er zijn zeker 48 brieven van parlementsleden van haar eigen partij die schrijven dat ze het vertrouwen willen opzeggen in de premier.

Een belangrijke aanleiding voor de stemming is het voorlopige brexit-akkoord dat May sloot met de EU. Daarover zou het parlement gisteren stemmen, maar omdat een ruime meerderheid de deal leek te gaan verwerpen, stelde de premier die stemming uit.

Als de Conservatieve partij May vanavond afzet, zou dat de positie van het land in gevaar brengen. Dat zei de premier zelf vanochtend in een onverwachte persconferentie. "Ik zal voor de stemming strijden met alles wat ik heb", zei ze daar ook.