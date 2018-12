Deel Kamer vindt noodwet bij harde brexit ongrondwettelijk

Te veel macht voor één minister en oncontroleerbare bevoegdheden voor het kabinet. Bijna alle politieke partijen willen dat het kabinet artikel 10 van een speciale noodwet voor de brexit aanpast. De 'Verzamelwet Brexit' wordt van kracht als het Verenigd Koninkrijk zonder deal breekt met de Europese Unie, een zogenoemde harde brexit.

In de wet zijn bevoegdheden voor de Nederlandse regering geregeld om noodmaatregelen te treffen. Zo kan een minister een wet wijzigen of intrekken, zonder goedkeuring van het parlement en zonder advies van de Raad van State. "Dat is niet de bedoeling", zegt CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt, die vindt dat de wet de parlementaire democratie niet respecteert.

"Als er snel iets geregeld moet worden, kan het parlement ook op zaterdag vergaderen en kan het maandag worden ingevoerd", aldus Omtzigt. "Deze noodwet is met minder waarborgen omkleed dan het uitroepen van de noodtoestand."