De uitzending van 11 december

Brexit: de laatste ontwikkelingen

Gisteren stelde May de belangrijke stemming over het akkoord in het Lagerhuis uit. Die zou vanavond zijn, maar er tekende zich een ruime meerderheid af die de deal zou verwerpen. May maakt nu een tour langs haar EU-collega's in de hoop om extra toezeggingen te krijgen. Vanochtend sprak ze met premier Rutte. Vanavond in Nieuwsuur de laatste ontwikkelingen.

Ook zijn we aan de grens tussen Ierland en Noord-Ierland, een belangrijk punt op de brexit-agenda. Als het VK uit de EU stapt zou dat leiden tot een gesloten grens. Maar die is ongewenst door het gewelddadige verleden, dus wil May dat het VK in de douane-unie blijft. Ook dat stuit op verzet. We gaan terug in de geschiedenis: waarom is dit zo'n pijnpunt? Is er een alternatief?