Aan de Britse kust zijn ze er klaar mee: 'No deal, en dan zien we wel verder'

Charlie Powell, burgemeester van Harwich, denkt dat een no-deal een ramp zou zijn. "Ik probeer er niet te veel aan te denken. De regering lijkt zich er geen zorgen over te maken. Geen idee wat er gaat gebeuren."

Neil Stock, raadslid voor de Conservatieven in het district, is niet bezorgd voor de economische gevolgen in Harwich. "Zelfs als het een ramp wordt voor de rest van het land, kan Harwich profiteren van een 'no deal'. Heffingen, drukte in de haven, veel werk voor de douane en dus meer werkgelegenheid."

Stock produceert zelf riemen en knopen die onder meer worden gebruikt in typisch Britse series als The Crown en Downtown Abbey. "We voelen de voordelen niet van het feit dat we zo dicht bij Nederland en Londen wonen, en willen daar geen deel van uitmaken."

Armste plaats

Die gemeenschapszin is ook sterk voelbaar in Jaywick, dat niet ver onder Harwich ligt. Het voormalige vakantiepark is officieel het armste plaatsje van Groot-Brittanniƫ en scoort het slechtst op werkgelegenheid, huizenprijzen en gezondheid. Zo'n 60 procent van de inwoners leeft van een vorm van uitkering.

Jaywick is decennialang verwaarloosd. Men hoopt op meer overheidssteun als er geen geld meer naar Brussel hoeft te worden overgemaakt. "Het is hier net een spookstadje: we hebben meer bedrijfjes en banen nodig", zegt een meisje. "Als we uit de EU gaan houden we meer geld in eigen zak".

Toch valt vooral de brexit-moeheid op. "Ze ruziƫn al veel te lang", zegt een kromlopende bejaarde. "Het kan me niets meer schelen allemaal." De Britten zijn de discussie helemaal zat, erkent raadslid Stock. "Er zijn hier veel 'BOB's': Bored of Brexit.