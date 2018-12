De uitzending van 10 december

Harwich bereidt zich voor op de brexit

De Britse politiek kent geen traditie van compromissen, zegt John Bartle. Hij is hoogleraar Politicologie aan de Universiteit van Essex en schreef een boek over de scepsis van de Britten ten opzichte van de EU. "De Britse politiek draait om confrontaties, daar zijn we aan gewend."

Juist in Harwich, een havenstad die sterk afhankelijk is van het handelsverkeer met de Europese Unie verkiest menigeen 'No Deal' boven Theresa May's brexit-deal. "Alles om uit de EU te komen", zegt een bezoeker van de jaarlijkse kerstmarkt. Nieuwsuur is vandaag in Harwich.

