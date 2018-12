De uitzending van 9 december

Op weg naar het pact van Marrakesh

Michel is niet de enige die naar Marokko afreist. Ook veel andere landen, zullen het VN-pact daar steunen (het is geen verdrag, er wordt over gestemd, maar er wordt niets ondertekend). Het pact is bedoeld om migratie minder chaotisch te laten verlopen, dan bijvoorbeeld tijdens de vluchtelingencrisis in 2015.

Bij de discussie over migratie wordt in Nederland vaak verwezen naar de systemen die Canada en Australië hanteren. Nieuwsuur ging kijken in die landen; vanavond een verslag van Saskia Dekkers over hoe Canada met migratie omgaat.