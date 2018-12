Het hoofd van Daniel belandde in een doos met 'elektronica'

De familie van Daniel Gallegos wist het na zijn overlijden zeker: hun man en vader had zijn lichaam willen afstaan aan de wetenschap. Jarenlang onderging hij allerlei medische behandelingen, onder meer voor diabetes. Het leek hen een mooi gebaar om artsen zijn lichaam te laten gebruiken voor training en opleiding. De werkelijkheid bleek weerbarstiger, omdat er aan het lichaam ook flink geld verdiend werd.

"Wanneer is het lichaam van mijn man handelswaar geworden? Gewoon iets dat je kan verkopen", vraagt zijn vrouw Marie zich nu vertwijfeld af.

"We kregen in januari een telefoontje van een journalist dat het hoofd van mijn man, samen met een aantal andere hoofden, in beslag was genomen op de luchthaven. Dat was het eerste teken dat we misschien te maken hadden met een schimmige business", vertelt Marie.

Na donatie bleek het hoofd van Daniel afzonderlijk verscheept naar een tandartsconferentie in Israël. Die conferentie zit de familie niet zozeer dwars. Wel de wijze van vervoer en het label dat op de doos zat. "Het bericht dat zijn hoofd samen met vier andere hoofden in een doos was gevonden was verbijsterend. Waren ze verpakt? Zijn ze er gewoon in gegooid?"

Donatie als goedkope optie

Het label van de doos - 'elektronica' - roept nog meer vragen op. "Waarom is het niet fatsoenlijk en met respect behandeld? Waarom werd het tegengehouden op de luchthaven?", zegt Marie. En daarnaast; ze hadden toch al een urn met as terug gekregen en die verstrooid op een militaire begraafplaats. Waarom zat Daniels hoofd daar dan niet bij?

Waar de familie inmiddels achter is: het lichaamsdonatiebedrijfdat zo bij hen aandrong op 'whole body donation', blijkt, geheel legaal, flink te verdienen aan de handel in lichaamsdelen. En dat is niet het enige. Vorig jaar bleek uit onderzoek van persbureau Reuters dat er bedrijven zijn die profiteren van het doorverkopen van lichaamsdelen van mensen die hun lichaam gratis ter beschikking van de wetenschap stellen.

Sommige van deze zogenoemde 'body brokers' benaderen specifiek arme gezinnen met als argument dat het scheelt in de begrafeniskosten. Ook met reclameslogans en spotjes op televisie wordt lichaamsdonatie als altruïstische en goedkope optie gepresenteerd.