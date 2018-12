De uitzending van 8 december

Gele hesjes protesteren in Frankrijk, Belgiƫ en Nederland

In Parijs zijn ruim 500 demonstranten aangehouden, van wie 272 zijn vastgezet. Ook in Brussel en Rotterdam werd geprotesteerd, maar veel minder heftig.

In de uitzending vanavond kijken we door de ogen van twee demonstranten naar het protest in Parijs. Wat willen ze en wat denken ze te bereiken met hun actie? Eerder deze week deden we verslag over wat het protest voor Frankrijk betekent. Dat is hieronder te zien.