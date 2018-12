De uitzending van 7 dec

Wel of niet inenten tegen Meningokokken B?

Het is een ernstige infectieziekte die hersenvliesontsteking of bloedvergiftiging kan veroorzaken en waar mensen spoedig aan kunnen overlijden, de meningokokkenziekte. Hoewel het Rijksvaccinatieprogramma onlangs nog is uitgebreid, is er één variant nog niet is opgenomen in het programma: Meningokokken B.

En juist die ziekte kan kinderen het leven kosten. Deze maand nog komt de Gezondheidsraad met een advies of ook dit vaccin aan alle jonge kinderen moet worden aangeboden. Maar kenners vrezen dat het vaccin te duur is.