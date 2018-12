Verzet tegen aanbesteden jeugdzorg: 'Kinderen schieten er niks mee op'

Het gaat goed met de dochter van Nico Molenaar. Sinds ze in de gesloten jeugdzorgplusinstelling Transferium in Heerhugowaard zit, is ze met sprongen vooruitgegaan. Toch is haar toekomst hoogst onzeker. Vanaf volgend jaar is de zorg namelijk bij een nieuwe aanbieder ondergebracht.

De rechter bepaalde gisteren dat de aanbesteding ervan correct is gelopen. Molenaar maakt zich nu grote zorgen. "Mijn dochter kan niet omgaan met deze verandering, dat trekt ze psychisch niet. Het is echt van levensbelang dat zij haar behandeling op dezelfde plek en met dezelfde behandelaren kan voortzetten."

Eerder spraken we ook al met Molenaar over de situatie van zijn zeer suïcidale dochter. Ze kwam na vele omzwervingen in de zorg in Heerhugowaard terecht. "Ze zit hier nu honderd dagen en in die tijd is ze echt een stuk stabieler geworden", zegt hij nu. "Ze mag absoluut niet weg hier."