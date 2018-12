Oproep tot brede actie om Nederlandse rechtsstaat te redden

"Laten we er gewoon een tijdje mee stoppen. Gewoon eensgezind alles uit de handen laten vallen en zien hoe dat valt in de internationale media." Strafpleiter Jan Vlug pleit in een vlog voor gezamenlijk optreden van advocaten, politiemensen en rechters en officieren van justitie om de rechtsstaat te redden. En hij blijkt niet alleen te staan.

Jan Struis, voorzitter van politievakbond FNV Veiligheid beaamt dat het tijd wordt. "Nu [raadsheer van de Hoge Raad, red] Ybo Buruma, hardop klaagt... dat is een aardverschuiving", zegt Struis vanmiddag in De Nieuws BV op NPO radio 1. "Dat zou je in onze wereld nooit gedacht hebben. Misschien is de tijd rijp om inderdaad gezamenlijk op te trekken."

Buruma sprak drie weken geleden in Nieuwsuur over de hoge werkdruk in de hele keten van de rechterlijke macht. "Het is echt zorgelijk. Mensen hebben het gevoel dat ze hun werk niet meer goed kunnen doen. We zijn bezig in een soort keurslijf waarin we wel ter verantwoording worden geroepen voor wat we doen, maar waarbij we niet kunnen inhaken op wat er moet gebeuren."