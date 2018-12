De uitzending van 6 november

Minder antisemitische en racistische incidenten, wel meer geweld

Het aantal racistische incidenten is in 2017 afgenomen, maar de ernst ervan is wel toegenomen. Er waren vorig jaar namelijk meer bedreigingen en meer geweldsincidenten dan in 2016 en de jaren daarvoor, blijkt uit het onderzoek Racisme, antisemitisme en extreemrechts geweld in Nederland.

Het Verwey-Jonker Instituut heeft het onderzoek uitgevoerd in opdracht van de Anne Frank Stichting. Het is het zevende achtereenvolgende jaar dat op basis van aangiftes is geïnventariseerd hoe racisme, antisemitisme en extreemrechts zich ontwikkelen in Nederland.