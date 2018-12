'Maffiaclan 'ndrangheta voelt van deze actie bijna niks'

Dekmantel

'Ndrangheta uit Calabrië heeft net als de Siciliaanse cosa nostra en de camorra uit Napels diepe wortels in het zuiden van Italië. Maar de clans zijn inmiddels corrupte en witwassende multinationals geworden en verdienen hun geld meer dan ooit ook buiten hun eigen territorium.

Nederland is voor de internationale drugshandel een belangrijk land, zo blijkt. "Eerder zijn er al leden van de clan in Nederland opgepakt vanwege de Duisburg-moorden in 2007. Daarna kwamen ze in beeld door hun cocaïnesmokkel tussen ladingen van de Aalsmeerse bloemenveiling", zegt Adèr, die in het voorjaar komt met een vijfdelige podcast over de tentakels van de Zuid-Italiaanse maffia.

Naast internationale drugshandel wast de organisatie ook geld wit. Via restaurants in het zuiden van Nederland en in Noord-Duitsland. "Ze worden vaak zeer kortstondig geëxploiteerd en opgevoerd als dekmantel", zegt Fred Westerbeke van het Landelijk Parket van het Openbaar Ministerie.