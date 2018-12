De uitzending van 5 december

Negentig arrestaties bij internationale actie tegen Italiaanse maffia

Bij een grote internationale actie tegen de Italiaanse maffiaclan 'ndrangheta zijn vanmorgen negentig mensen opgepakt. Die actie, operatie Pollino, vond plaats in Italië zelf, Nederland, Duitsland en België.

Wat weten we over 'ndrangheta? We praten er in de studio over met onderzoeksjournalist Gabriella Adèr.