Eén migratiepact, twee politieke uitwerkingen

Er is steeds meer kritiek gekomen op het pact van Marrakesh. Het pact, met VN-afspraken over migratie, ligt gevoelig. Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet wil dat Nederland het pact niet steunt en waarschuwt voor een aantrekkende werking ervan. De Tweede Kamer sprak er vanavond over.

"De kans dat Nederland niet tekent, is niet erg groot. Door de nieuwe standpuntverklaring die Nederland aan het verdrag heeft toegevoegd, is er voldoende steun", zegt politiek duider Arjan Noorlander.

Wir schaffen das

Afgelopen vrijdag heeft het kabinet besloten dat Nederland het pact gaat steunen, maar wel met een extra verklaring komt waarin nog eens wordt benadrukt dat migranten er juridisch geen rechten aan kunnen ontlenen.

"Maar als het kabinet naar Marrakesh gaat, zegt het tegen heel Afrika: wir schaffen das, kom maar hier naartoe. Dat is het signaal", zei Baudet gisteravond in Nieuwsuur. "Dat moeten we echt niet doen. De grote vraag is: zijn er nog VVD'ers en CDA'ers met een geweten."

"Er hangt nog wel een andere donkere wolk boven de verklaring. In België is er een kabinetscrisis door ontstaan. Dat kan ook in Nederland tot een nieuwe dynamiek leiden", zegt Noorlander.