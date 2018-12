De uitzending van 4 december

Vader omgekomen tiener waarschuwt voor drugs

De dochter van Frans Plukker uit Noord-Holland overleed afgelopen weekend na het gebruik van drugs. De 17-jarige Lisa had mdma genomen op een feestje bij iemand thuis en belandde vervolgens in het ziekenhuis. Daar bleek dat ze niet meer te redden was.

In de Telegraaf doet Plukker vandaag zijn verhaal om anderen te waarschuwen. Hij hoopt te voorkomen dat er nog meer, vooral jonge mensen omkomen. "Het is de enige troost die we nog hebben. Zo is de dood van Lisa in ieder geval niet voor niets geweest."