Dodelijk ongeluk Helmond: 'Omdat hij moest werken én rijden was de chauffeur moe'

Ook Ion Serbanoiu uit het Roemeense stadje Orsova probeert aan de armoede te ontsnappen en komt via het Nederlandse uitzendbureau terecht bij dezelfde slachterij in Helmond, waar hij zonder al teveel voorbereiding aan het werk wordt gezet. "Ze zetten me voor die machine en zeiden: 'hier werk je.' Een Roemeen vertelde me wat ik moest doen. Dat was alles."

Nicu en Ion krijgen via het uitzendbureau een woning voor Roemeense arbeiders vlak over de grens, in de Duitse stad Goch, zo'n anderhalf uur rijden van de slachterij. Ze wonen er met veertien tot zestien personen. "Het was een pizzeria geweest en die was in vier kleine ruimtes verdeeld", vertelt Ion. "We hadden een gemeenschappelijke keuken en badkamer. Het waren erbarmelijke omstandigheden."