De uitzending van 1 december

Begraven China en de VS de strijdbijl?

Geen zijdelingse ontmoeting, maar een diner samen op de G20-top in Argentinië. De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Chinese collega Xi Jinping spreken elkaar vanavond tijdens het eten, en dat is uitgebreider dan eerder was gepland. Of het diner de kansen vergroot op een oplossing van het handelsconflict tussen de VS en China, moet blijken. Vooralsnog zitten beide landen diep in de loopgraven en hebben ze over en weer invoertarieven afgekondigd met een totale handelswaarde van honderden miljoenen. Te gast is econome Heleen Mees.