'Seada hield wit Nederland een spiegel voor'

Volkskrant-columnist Sheila Sitalsing ondertekende de brief in NRC. Ze herkent de problemen van Nourhussen en Gargard maar heeft er minder last van: Sitalsing schrijft veel over economie en politiek en maar "twee keer per jaar" over Zwarte Piet. "En dan krijg ik ook meteen 600 brieven."

Ook uiterlijk speelt ook een grote rol, denkt Sitalsing. "Als je je als zwarte vrouw uitgesproken opstelt, lokt dat absoluut veel reacties uit en dat zijn niet altijd de aardigste. Dat zie je ook bij Silvana Simons, die toch hele andere reacties krijgt dan andere politici die niet zwart en vrouw zijn."

Het gaat mensen die haatreacties schrijven niet meer om de inhoud, denkt zij. "Als je anders bent dan de norm, dan krijg je dit soort brieven. Ze gaan niet meer over wat je schrijft, maar over wie je bent als persoon."

Inhouden

Sitalsing houdt zich niet in als ze schrijft, zegt ze. "Als je je inhoudt puur omdat je bang bent voor de reacties, dan moet je dat werk niet doen. Je staat in de wind en je steekt je nek uit - dat hoort er allemaal bij. Maar omdat je zo in de wind staat, verwacht je wel een veilige omgeving." Volgens Sitalsing had de krant er alles aan moeten doen om Nourhussen en het geluid te behouden.

Boze reageerders gaan niet weg, denkt de columnist. "Je zal denk ik altijd een groepje mensen houden dat moeite heeft met verandering en dat niet goed kan articuleren. Dus vervallen ze in scheldpartijen. Je moet ze in die zin serieus nemen dat het soms helpt om het gesprek aan te gaan. Wat is er nou echt aan de hand? Waar zit de pijn?"

Maar er zijn grenzen. "Ik krijg soms reacties die ik meteen wilde blokken. Er is een soort basisniveau van beschaving, waarop je met elkaar communiceert. Als mensen daar heel grof en ruw mee omgaan, blokkeer ik ze ook uit mijn communicatie."