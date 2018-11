'Afwikkeling vakantiepark Fort Oranje kost gemeente jaarlijks miljoenen'

In Nederland wonen naar schatting 55.000 mensen permanent in vakantiewoningen. Sommigen bewust, sommigen als arbeidsmigrant en anderen omdat ze met spoed een ander onderkomen moeten hebben of niet meer in aanmerking komen voor een reguliere woning. En dat leidt op sommige parken regelmatig tot problemen.

Vorig jaar sloot na veel overlast het vakantiepark 'Fort Oranje' in het Noord-Brabantse Rijsbergen. Op de Veluwe zijn sindsdien veel controles uitgevoerd en wordt permanente bewoning en criminaliteit zoveel mogelijk bestreden. Een zware last voor provincies en gemeenten, omdat het veel geld en inspanning kost de problemen aan te pakken.

Minister Kajsa Ollongren heeft vandaag op de Vakantieparken Top aangekondigd dat ze de problematiek landelijk wil aanpakken. Bijna twee miljoen euro heeft ze daarvoor over. Maar de vraag is of dat voldoende is. De burgemeester van Zundert is jaarlijks miljoenen kwijt aan de afwikkeling van 'Fort Oranje'.