50Plus wil een transformatie: 'Tijd voor grote schoonmaak'

50Plus wil graag een volwassen partij worden. Maar wederom is er binnen de ouderenpartij een knetterende ruzie uitgebroken, die vanavond publiekelijk wordt uitgevochten op een extra congres. De helft van het partijbestuur wil de andere helft eruit gooien.

Het hoofdbestuur van 50Plus slaagt er nu niet in om zijn leidende rol waar te maken. Daarom moeten "een of meerdere" bestuursleden ontslagen worden, staat in de uitnodiging voor de ledenvergadering vanavond.

Volgens fractievoorzitter Henk Krol heeft de nu tien jaar bestaande partij nog steeds last van een groeistuip. "Binnen onze partij moet nog heel goed gekeken worden naar alle regels die we kennen."

Zo vindt Krol dat de manier waarop bestuursleden gekozen worden, zorgvuldiger moet. "Het is nu tijd voor een grote schoonmaak. En als je de trap schoonmaakt, moet je bovenaan beginnen."

Nieuwe voorzitter

Eerder dit jaar was er ook een bestuurscrisis bij de partij. In juni stapten zeven van de acht leden van het hoofdbestuur op vanwege een conflict over de bestuursstijl en werkwijze van een aantal bestuursleden.

De nieuwe voorzitter, ex-VVD'er Geert Dales, wil de partij professionaliseren. Dales heeft als voormalige burgemeester van Leeuwarden en wethouder in Amsterdam veel bestuurlijke ervaring.

Na dit weekend gaan we een andere 50Plus zien, denkt Krol. "Dan is het duidelijker waar de partij voor staat. Helemaal pais en vree: ik mag hopen dat dat nooit gaat gebeuren, want ik hou van een partij met mondige mensen. Die moeten vooral blijven. Maar dwarse, lastige mensen moeten goed bij zichzelf nagaan of ze het doen voor zichzelf of voor de kiezer."