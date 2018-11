De uitzending van 28 november

Chinees is trots op aanpassen baby-dna

De Chinese onderzoeker die de wereld schokte met de bekendmaking van de geboorte van twee meisjes met gemodificeerd dna, is trots op zijn werk. He Jiankui gaf op een grote internationale conferentie in Hongkong voor het eerst tekst en uitleg aan collega's over zijn grensverleggende onderzoek. Bewijs voor zijn claims gaf hij niet, maar hij bood wel zijn excuses aan voor hoe die naar buiten waren gekomen.

