De uitzending van 27 november

Erasmusprijs voor Amerikaanse schrijfster Barbara Ehrenreich

"Het idee was dat je in dit land alleen maar hard hoefde te werken, dan zou je er wel komen. Maar je kunt werken zo hard je wilt, het zal amper verschil maken als je in de buurt zit van het minimumloon." Aan het woord is Barbara Ehrenreich. De Amerikaanse schrijfster krijgt vandaag de prestigieuze Erasmusprijs uit handen van koning Willem-Alexander.

De 77-jarige Ehrenreich wordt geƫerd om haar decennialange onderzoeksjournalistiek naar onder meer armoede in de VS. Voor haar bekendste boek Nickel en Dimed, onderging ze maandenlang het leven van de zogenoemde "werkende armen". Miljoenen Amerikanen die iedere dag ver onder het minimumloon zwoegen in restaurants of de schoonmaak.

Nieuwsuur spreekt met Ehrenreich en woont de uitreiking van de prijs bij.