'Bertolucci was altijd geïnteresseerd in de wereld, ook in Nederland'

Politiek geëngageerd

Bertolucci's meest bekende werk is The Last Emperor, over het levensverhaal van de laatste Chinese keizer Puyi. De filmwon in 1988 negen Oscars, onder meer voor Beste Regie en Beste Film.

De inmiddels overleden scenarioschrijver Enzo Ungari schreef mee aan het script van de film. Ook zijn vrouw, Marijke van Lubeck, kende Bertolucci goed. In 2013 begeleidde ze de toen al zieke Bertolucci tijdens zijn bezoek aan het Internationaal Film Festival Rotterdam (IFFR).

"Hij was een heel aimabele man, een echte regisseur", zegt Van Lubeck. "Zeer intelligent, wat egocentrisch, maar ook politiek geëngageerd en erg geïnteresseerd in de wereld, ook in Nederland: hij vroeg altijd hoe het hier ging."

Bertolucci maakte zich zorgen over het populisme in de wereld. "In de tijd van Berlusconi zei hij: we krijgen wat we verdienen."