De uitzending van 26 november

De erfenis van filmmaker Bertolucci

De Italiaanse regisseur Bernardo Bertolucci is op 77-jarige leeftijd overleden na een lang ziekbed. Met zijn uitgesproken politieke films was Bertolucci een belangrijke naam in de Italiaanse filmwereld.

De regisseur veroorzaakte veel ophef met zijn film Last Tango in Paris (1972), met een expliciete verkrachtingsscène tussen Marlon Brando en de 19-jarige Maria Schneider. Bertolucci en Brando werden beiden genomineerd voor een Oscar. Schneider zei later dat ze zich echt verkracht voelde. Bertolucci gaf jaren later in College Tour toe dat hij de actrice had verrast. "Ik denk dat ze mij en Brando haatte omdat we haar niet hadden verteld over de boter", zei Bertolucci over het glijmiddel dat de Amerikaanse acteur gebruikte. De regisseur voelde zich schuldig, maar had geen spijt. "Ik wilde haar reactie als meisje, niet als actrice."