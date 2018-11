De uitzending van 25 november

Hoe staat het met het imago van de zakenwereld?

"Verschijn wat vaker in de media", dat was het advies van premier Mark Rutte aan de zestien top-commissarissen van Nederlandse multinationals die hij vorige maand in het Catshuis ontving. Want de relatie tussen de top van het Nederlandse bedrijfsleven aan de ene kant en de samenleving aan de andere kant, is niet bepaald warm te noemen.

Moeten topmensen zich vaker mengen in het publieke debat? Heeft het bedrijfsleven te veel invloed op de politieke besluitvorming? En mag het qua salaris een onsje minder aan de top? Over die vragen hielden we in samenwerking met Ipsos een enquête. Vanavond de uitkomsten daarvan. Te gast is Talitha Muusse, lid van de Raad van Toezicht van MVO Nederland, een organisatie die bedrijven stimuleert maatschappelijk verantwoord te ondernemen.