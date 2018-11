Advies Mobiliteitstafel aan kabinet: laat automobilist betalen voor gebruik

Rekeningrijden is door het huidige kabinet tot taboe verklaard, maar de vraag is of het er nog wel onderuit kan. Want alle partijen die aan de Mobiliteitstafel zitten, zijn het er deze week over eens geworden: er moet een eerlijk systeem komen waarbij de automobilist betaalt voor het aantal kilometers dat hij rijdt.

De Mobiliteitstafel is een van de Klimaattafels die met plannen moeten komen die leiden tot een halvering van de CO2-uitstoot in 2030. Volgende maand presenteren ze hun plannen. De Mobiliteitstafel gaat het kabinet adviseren om binnen een jaar een concreet plan te hebben om een vorm van rekeningrijden in te voeren.

Vanavond is Annemieke Nijhoff, voorzitter van de Mobiliteitstafel, te gast om verder te praten over de plannen.