De uitzending van 24 november

VVD, FvD en ChristenUnie houden congres

Vandaag is het landelijke VVD-festival in Den Bosch, mét bier en bitterballen. Ook bij de ChristenUnie en Forum voor Democratie (FvD) zijn de leden samen voor een congres. We doen verslag van de drie congressen. Politiek duider Arjan Noorlander is vanavond te gast.